Mercedes-Benz CLA Avrupa’nın 2026 Yılı Otomobili Seçildi

Avrupa otomotiv sektörünün saygın ödüllerinden biri olan European Car of the Year 2026 ödülü, Mercedes-Benz CLA modeline verildi. 2025 yılında piyasaya sunulan 35 araç arasında finale kalan 7 güçlü aday şu şekilde sıralandı: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 ve Skoda Elroq.

Jüri, 59 otomotiv gazetecisinden oluşuyor ve yaklaşık yarım saat süren oylama işleminin ardından kazananı belirledi. Sonuçlar açıklandığında, Mercedes CLA’nın 320 puan toplayarak rakiplerine çok büyük bir fark yarattığı görüldü. Puan durumu şu şekilde oluştu:

PUAN TABLOSU

Mercedes CLA: 320 puan

Skoda Elroq: 220 puan

Kia EV4: 208 puan (bazı kaynaklarda bu değer 206-208 aralığında belirtiliyor)

Citroen C5 Aircross: 207 puan (podyumu sadece 1 puanla kaçırdı)

Fiat Grande Panda: 200 puan

Dacia Bigster: 170 puan

Renault 4: 150 puan