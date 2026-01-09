Mercedes-Benz CLA Avrupa’nın 2026 Yılı Otomobili Seçildi

mercedes-benz-cla-avrupa-nin-2026-yili-otomobili-secildi

Avrupa otomotiv sektörünün saygın ödüllerinden biri olan European Car of the Year 2026 ödülü, Mercedes-Benz CLA modeline verildi. 2025 yılında piyasaya sunulan 35 araç arasında finale kalan 7 güçlü aday şu şekilde sıralandı: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 ve Skoda Elroq.

Jüri, 59 otomotiv gazetecisinden oluşuyor ve yaklaşık yarım saat süren oylama işleminin ardından kazananı belirledi. Sonuçlar açıklandığında, Mercedes CLA’nın 320 puan toplayarak rakiplerine çok büyük bir fark yarattığı görüldü. Puan durumu şu şekilde oluştu:

PUAN TABLOSU

Mercedes CLA: 320 puan
Skoda Elroq: 220 puan
Kia EV4: 208 puan (bazı kaynaklarda bu değer 206-208 aralığında belirtiliyor)
Citroen C5 Aircross: 207 puan (podyumu sadece 1 puanla kaçırdı)
Fiat Grande Panda: 200 puan
Dacia Bigster: 170 puan
Renault 4: 150 puan

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.