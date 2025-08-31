Mercedes-Benz, EQE Üretimini Durduruyor

ALMAN OTOMOTİV DEVİNDEN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes Benz, dikkatleri üzerine çeken önemli bir karar aldı. Lüks araç üretiminde öncü konumda bulunan Mercedes, elektrikli araç stratejisi kapsamında devrim niteliğinde bir hamlede bulundu. Elektrikli araç portföyünde önemli bir yer tutan EQE modelinin üretiminde sona gelindiği açıklaması yapıldı.

ÜRETİM NE ZAMAN DURACAK?

Marka, EQE sedan ve SUV modellerinin, özellikle ABD pazarı için 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren üretiminin durdurulacağını belirtti. Bu kararın arka planında, EVA2 platformundaki 400V şarj mimarisi gibi teknolojik sınırlamalar ve EQE ile EQS modellerinin beklenen satış rakamlarına ulaşamaması bulunuyor. Mercedes-Benz, 2026 yılından itibaren 800V şarj mimarisine sahip yeni nesil elektrikli araçlarla daha hızlı şarj süreleri ve yüksek verimlilik sunmayı amaçlıyor.

YENİ MODEL AİLESİ GELİYOR

Bu durumun ardından, 2026 yılından itibaren tamamen elektrikli GLA ve GLB modellerinin, yeni nesil MMA platformuna dayanarak kullanılacağı ifade ediliyor. Mercedes, bu şekilde elektrikli araç pazarında daha rekabetçi bir konum elde etmeyi planlıyor.