Mercedes-Benz Ve Bmw İş Birliği Başlıyor

ALMANYA’DA STRATEJİK ORTAKLIK YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Alman otomotiv sektörü büyük bir iş birliğine hazırlanıyor. Mercedes-Benz ile BMW’nin masadaki görüşmeleri son aşamaya geldiği belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Mercedes’in bazı araçlarında BMW’nin B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motoru kullanılacak. Autocar’dan edinilen bilgilere göre, Mercedes kaynakları temastan bahsediyor fakat henüz kesin bir karar alınmadığını vurguluyor. Yıl sonuna kadar somut bir adım atılması bekleniyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Bu stratejik birlikteliğin en büyük motivasyonu, her iki markanın da üretim maliyetlerini aşağı çekmek niyetinde olduğu ifade ediliyor. BMW’nin farklı modellerinde kullandığı 4 silindirli B48 motor, 2014 yılından beri kesintisiz bir performans sergiliyor. Mercedes-Benz, bu motoru tercih ettiğinde, daha önce Renault ve Geely ile gerçekleştirdiği motor iş birliklerinden daha güçlü bir ortaklığa imza atmış olacak.

BİHA İLE YENİ MODELLERDE YER ALACAK

Eğer anlaşma hayata geçerse, BMW imzalı motor, Mercedes-Benz’in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış olan yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanılacak. Bu durum, iki dev markanın birlikte daha rekabetçi ve maliyet etkin bir üretim süreci oluşturmasına olanak tanıyacak.