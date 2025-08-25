Mercedes-Benz Ve BMW Ortaklığı Geliyor

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Alman otomotiv sektöründeki devler arasında dikkat çeken bir iş birliği söz konusu. Mercedes-Benz ile BMW’nin masada olduğu ve görüşmelerin son aşamasına geldiği yönünde bilgiler bulunuyor. Eğer bu anlaşma gerçekleştirilirse, Mercedes’in bazı modellerinde BMW’nin B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motoru kullanılacak. Autocar’a bilgi veren Mercedes kaynakları, temasların devam ettiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını bildiriyor. Yıl sonuna kadar somut bir gelişme yaşanması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİ MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK

Bu stratejik ortaklığın en önemli motivasyonunun, her iki markanın üretim maliyetlerini aşağı çekmek olduğu ifade ediliyor. BMW’nin hemen her modelinde yer alan ve 2014’ten bu yana yüksek performansıyla bilinen 4 silindirli B48 motor, Mercedes-Benz’in bu motoru tercih etmesi durumunda, daha önce Renault ve Geely ile yapılan motor iş birliklerinden çok daha güçlü bir ortaklık ortaya koyacağını gösteriyor.

MOTORUN YER ALACAĞI MODELLER

Dünya’da yer alan habere göre, anlaşma sağlanması durumunda BMW tarafından üretilen motor, Mercedes-Benz’in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanılacak. Bu gelişme, hem Mercedes hem de BMW için önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.