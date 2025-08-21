Mercedes CLA, Ekim’de Türkiye’de!

YENİ CLA YOLDA

Mercedes-Benz’in kompakt lüks sedan segmentindeki öncüsü olan yeni CLA, elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla çok yakında yollara inmek için bekliyor. Bu model, sadece bir sedan değil, aynı zamanda bir teknoloji harikası. Emre Özpeynirci’nin belirttiğine göre, elektrikli CLA Ekim ayında, hibrit versiyonu ise Aralık ayında Türkiye’deki satışa sunulacak. Ancak talep o kadar yüksek ki, bazı kullanıcılar araçlarını almak için 2026’yı beklemek zorunda kalabiliyor. Şimdi, bu heyecan verici gelişmelere daha yakından bakalım.

ELEKTRİKLİ CLA MODELLERİ

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın elektrikli versiyonları, CLA 250+ with EQ Technology ve CLA 350 4Matic with EQ Technology, geleceği yansıtan bir tasarıma sahip. CLA 250+, 268 beygir gücünde tek motoruyla 792 km menzil sunuyor. Diğer yandan, CLA 350 4Matic, çift motor sistemine sahip olup 349 beygir güç ve 771 km menzil vaat ediyor. Ayrıca, 800 volt şarj sistemi sayesinde sadece 10 dakikada 325 km menzil alma imkanı sağlıyor. Şehir içindeki sürüş için birinci vites, otoyoldaki performans için ise ikinci vites sunan iki vitesli şanzıman, bu modeli sınıfında ayrıcalıklı kılıyor. Yıl sonunda 58 kWh LFP bataryalı bir versiyon da piyasaya sürülecek.