Merkez Bankaları Altın Alımında Artış Var

DÜNYA İGENİ ALTIN ALIM ÇILGINLIĞI İÇİNDE

Dünyanın farklı bölgelerindeki merkez bankaları, tarihi bir altın alım çılgınlığı içinde. Bu durum yalnızca piyasa zamanlamasıyla ilgili değil, belirsizliklerin artması güvenli limana olan talebi de artırıyor. Servet danışmanı Chakravarthy V, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda, “Merkez bankaları artık yılda 1.000 tonun üzerinde altın satın alıyor. Bu, küresel olarak çıkarılan her 3 külçe altının 1’inden fazlası demek. Bu sadece bir trend değil, bir sinyal,” ifadelerini kullanıyor.

PARALARIN DEĞERİ SORGULANIYOR

Uzun yıllar boyunca altın, geleneksel bir değer deposu olarak merkez bankası rezervlerinde kendine yer buldu. Ancak 2022’de bazı şeyler değişti. Jeopolitik gerilimlerin artması, yükselen enflasyon ve itibari para birimlerinin güvenilirliğinin sorgulanması merkez bankalarının fiziksel varlıklara yönelmesine neden oldu. Chakravarthy, şu anki durumun bir portföy ayarlamasından çok, büyük bir “zihniyet değişimi” olduğunun altını çiziyor. Hindistan Merkez Bankası, bu duruma en iyi örnek olarak gösteriliyor. Birkaç yıl önce altın, Hindistan’ın rezervlerinin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyordu. Bugün bu oran, yaklaşık yüzde 12-13 seviyesine yükseldi.

KÜRESEL RİSKLER ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Bu devasa birikim, tek bir endişeden değil, küresel risklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ukrayna savaşının getirdiği sonuçlar, Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulması, Batı para birimlerinde varlık tutmanın kırılganlığını açığa çıkardı. Yaptırımların jeopolitik alanda yaygın bir araç olmasıyla birlikte, altının hacizlere karşı dayanıklı bir varlık olarak cazibesi arttı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon, kur dalgalanması ve artan borç seviyeleri, ABD Hazine tahvilleri gibi geleneksel güvenli limanların güvenilirliğini daha da sarstı.

ALTININ VANTAJLARI

Diğer yandan altın, karşı taraf riski taşımıyor. Bir hükümetin ya da bankanın ödeme gücüne bağlı değil. Dijital finansal sistemin dışında varlığını sürdüren altın, değerini on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca koruyor. ABD dolarına olan taleplerini azaltmak ve finansal istikrarsızlığa karşı korunmak isteyen ülkeler için altın, hiçbir tahvil veya para biriminin sağlayamayacağı bir tür güvenlik sunuyor.

GİDİŞAT ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Chakravarthy, gidişatın yönü hakkında pek bir şüphe bırakmıyor ve “Bundan sonra ne olursa olsun, tek bir şey muhtemel: volatilite geliyor. Peki ya altın? Bir lüksten çok bir kalkan gibi görünüyor,” diyor.