Merkez Bankası 174,4 MİLYAR DOLAR’la Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleriyle birlikte rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30’da resmen duyuracak. Ancak ForInvest’in TCMB verilerinden gerçekleştirdiği hesaplamalara göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan rezervler, 8 Ağustos haftasında yaklaşık 174,4 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Ağustos ile tamamlanan bir haftalık süreçte yaklaşık 5,4 milyar dolar daha artış gösterdi ve rekor seviyeye çıktı. Böylece rezervler, en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173,2 milyar dolar zirvesini aşarak, yeni rekor rakamına ulaştı.

