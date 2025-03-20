Merkez Bankası Altın Rezervi Arttı: 1,9 Milyar Dolar

REZERVLERİN ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart ile biten haftada toplam rezervlerin 1 milyar 167 milyon dolar arttığını duyurdu. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bu süreçte 171 milyar 82 milyon dolara ulaşmış durumda.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Brüt döviz rezervleri, 267 milyon dolar artış göstererek 97 milyar 802 milyon dolardan 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Bu artış, döviz piyasasındaki istikrarı destekleyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ALTIN REZERVLERİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ

14 Mart haftasında altın rezervleri ise 1 milyar 900 milyon dolar artarak 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara çıkmış durumda. Bu durum, Türkiye’nin altın rezervlerini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.