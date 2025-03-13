Merkez Bankası Başkanı’ndan Enflasyon ve Faiz Mesajı

TCMB BAŞKANINDAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’deki temasları sırasında Anadolu Ajansı’nın New York Ofisini ziyaret etti. Gündeme dair soruları yanıtlayan Karahan, son dönem enflasyondaki düşüşün baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini belirtti. Karahan, yılın geri kalanında enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını ifade ederek, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Karahan, sıkı para politikası duruşunu sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde tutulmasının çok önemli olduğunu aktardı. “Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk Lirası’na geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğunu belirtti. TCMB Başkanı, önümüzdeki dönem politika faizini belirlerken dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığa öncelik verileceğine dikkat çekti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE BEKLENTİLER

Karahan, enflasyon dinamiklerini anlama açısından alt kalem bazında incelemenin faydalı olduğunu açıkladı. Yıllık enflasyonun mal tarafında düşük seyrettiğini, hizmet sektöründe ise kırılmaların başladığını belirtti. Yıllık kira enflasyonu, geçen yıl şubat ayında yüzde 121 iken bu yıl yüzde 97 seviyesine düştü. Karahan, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2024 yılındaki büyüme verilerinin talep koşullarını anlayabilmek adına takip edileceğini aktardı.

CARI AÇIK GÖRÜNÜMÜ

Karahan, cari açığın milli gelir oranının yüzde 0,8’e düştüğünü belirterek, “Son 20 yıllık dönemde cari açığın milli gelire oranı ortalama yüzde 3,7. Yüzde 0,8 oranı tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük.” dedi. Cari açıktaki artışların, tüketim malları ithalatındaki yüksek seyrin etkisiyle olabileceğini ifade etti. Ayrıca, 2025 yılında cari açığın milil gelire oranının 2024’ten yüksek olabileceğine ancak uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını beklediklerini belirtti.

DÖVİZ KREDİ DÜZENLEMESİ

Son olarak, yabancı para kredilerindeki büyüme sınırının yeniden düzenlendiğini aktaran Karahan, yapılan düzenlemenin Türk Lirası kredi piyasasını sıkılaştırmayı amaçladığını belirtti. Karahan, “Bu değişikliklerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceğini ve makro finansal istikrar üzerindeki riskleri azaltacağını değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.