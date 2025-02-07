Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Yükseltti

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu hakkında bir basın toplantısı düzenliyor. Karahan’ın açıklamalarında şu noktalar öne çıkıyor: “İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025’te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.”

İÇ TALEP DENGESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Üretim göstergeleri, iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler, büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Sıkı para politikası sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürmeye devam edecek. Çıktı açığının önümüzdeki dönemde negatif seyretmesi bekleniyor.

CARI AÇIKTA SINIRLI ARTIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Cari işlemler dengesindeki olumlu seyrin devam ettiğini belirten Karahan, “Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak bu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.” diyor. Enflasyonun ana eğiliminin ikinci çeyrekte yavaşlamasını bekliyor. Karahan, “Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor.” şeklinde konuşuyor.

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA GÖRÜLÜYOR

Hizmet enflasyonunun kademeli olarak düşüş gösterdiğini ifade eden Karahan, kira enflasyonunun da yüksek olmasına rağmen yavaşladığını belirtiyor. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranlarının düştüğünü vurguluyor. “Sözleşmelerindeki artış oranının mevcut yıllık kira enflasyonunun altında kaldığını görüyoruz.” diyor.

BEKLENTİLERDE İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Üretici enflasyonundaki zayıflamanın temel mallarda enflasyonu olumlu etkilediğini belirten Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandığını kaydediyor. “Para politikasındaki kararlı duruşumuzla, beklentilerdeki düzelme devam edecek.” ifadesini kullanıyor. Tüketici kredisi büyümesinin ılımlı patikada kalmasını sağlamak için çaba göstereceklerini de ekliyor.

TCMB, enflasyon tahmininde 3 puanlık bir artış yaparak 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. 2026 için yüzde 12, 2027 için ise yüzde 8’lik tahminler korundu. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını öngörüyor. “Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diyerek sıkı para politikasını sürdüreceklerini vurguluyor.