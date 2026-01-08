Merkez Bankası Faiz İndirimleri Mevduat Getirilerini Etkiledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirmesi, bankacılık sektöründe hızlı güncellemeleri beraberinde getirdi. Bankalar, piyasa koşullarına uyum sağlayarak mevduat faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti ve yeni oranlarını Ocak 2026’nın ilk haftasında açıkladı. Yatırımcılar için ise “en yüksek kazanç hangi bankada?” sorusu yeniden gündeme geldi.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BULUNUYOR

Vadeli mevduat hesabında varlıklarını değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vadelerde kazanç oranları bankadan bankaya önemli farklılıklar gösteriyor. Bazı bankalar mevcut faiz oranlarını sürdürmeye çalışırken, dijital bankacılık hizmeti sunan bazıları ekstra avantajlar sağlamaya devam ediyor. İşte güncel verilere göre, bankaların mevduat faiz oranları ve net kazanç tutarları hakkında bilgiler; (Not: Net kazanç hesaplamaları, bankaların uyguladığı vergi ve işlem masraflarına göre değişiklik gösterebilir.)

DİJİTAL BANKACILIKTA GETİRİ FARKI ORTAYA ÇIKIYOR

Yeni yıl itibariyle özellikle Fibabanka, ING ve TEB gibi finans kuruluşları, yüzde 44 oranında faiz uygulayarak 1 milyon TL’ye 32.320 TL net getiri sunmalarıyla dikkat çekiyor. Dijital kanalları tercih eden yatırımcılar, şubelerle kıyaslandığında daha yüksek “hoş geldin” faiz oranlarından yararlanmaktadır.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla, önümüzdeki aylarda mevduat faizlerinde düşüş trendinin sürebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yüksek faiz oranlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların vade seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarılarda bulunuyor.