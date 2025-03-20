Ekonomi

Merkez Bankası Faiz Oranını %46’ya Yükseltti

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE AÇIKLAMASI

Merkez Bankası, resmi web sitesinde bir yazılı açıklama yaparak, Para Politikası Kurulu’nun finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkisi ve oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, sıkı parasal duruşu destekleyen tedbirlerin alındığı belirtildi.

FAİZ ORANI ARTIŞI

Yapılan düzenlemeye göre, Merkez Bankası’nın gecelik vadede uyguladığı borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltildi. Önceki oran ise 7 Mart itibarıyla yüzde 44 olarak kaydedilmişti.

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