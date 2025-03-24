Merkez Bankası Faizi Yükseltti, Borsa Dalgalandı

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞI YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta piyasalardaki dalgalanmaları kontrol altına almak için gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutuldu. Bu süreçte, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi duyuruldu. Alınan bu kararlar, geniş bir yelpazede, mevduat faizlerinden kredi piyasalarına ve borsa üzerinde etki yarattı.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Merkez Bankası’nın hamlesinin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını artırdı. Şu an için 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 48’e kadar ulaştı. Bu oran doğrultusunda, 1 milyon TL yatıran bir kişi, vade tamamlandığında yaklaşık 35.570 TL net kazanç elde ediyor. Bankaların, Türk Lirası talebini artırmak amacıyla kısa vadeli yüksek faiz sunma politikası izlediği gözlemleniyor.

DÖVİZ ÇIKIŞI BİTİYOR

Milliyet’te yer alan haberle ilgili ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz artırımının döviz kurlarındaki yükselişi frenlediğini açıkladı. Baydar, “Bu adım, döviz çıkışını hızlı bir şekilde durdurdu. Enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir, ancak kararın kalıcı olması halinde mevduat ve kredi faizlerinde artış görülebilir,” diyerek durumu değerlendirdi.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE GÖZLEMLENEN EĞİLİM

Baydar, bankaların Merkez Bankası’nın faizleri kısa vadede düşürecek bir yaklaşımda bulunmayacağı yönündeki öngörüsüne göre hareket ettiğini belirtti. Bu nedenle mevduat faizlerinde artış eğilimi gözlemleniyor. Ancak, uzun vadeli bir faiz artışı için daha belirgin bir likidite sıkışıklığının yaşanması gerektiği ifade ediliyor. Bankalar, kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarına göre faiz oranlarını dinamik bir şekilde ayarlıyor.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ

Devlet tahvili faizleri, Merkez Bankası’nın kararının ardından yüzde 37’den yüzde 44’e yükselerek dikkat çekti. Baydar, bu artışların bankaları yüksek faizli tahvillere yönlendirebileceğini ve bunun sonucunda kredi arzının kısıtlanabileceğini duyurdu. Bu durum, kredi faizlerinde yeni artışların yaşanabileceği ihtimalini artırıyor.

BORSADA TEKNİK DESTEK SEVİYESİ

Borsa İstanbul, son günlerde sert dalgalanmalar gösterdi. Baydar, 9000 puan seviyesinin teknik açıdan güçlü bir destek oluşturduğunu ve buradan tepki alımı beklendiğini söyledi. Ancak, siyasi gelişmelerin piyasalardaki etkisinin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

SPK’DAN YENİ YÖNTEM VE SORUŞTURMA ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almasına imkân tanıyan bir karar aldı. Baydar, son borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini vurguladı ve SPK’nın soruşturma başlatması gerektiği savunarak, manipülasyona neden olan kişi ve fonların tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

PİYASALARDA NORMALLEŞME BELİRTİLERİ

Baydar, döviz kurlarında normalleşme sinyalleri olduğunu, fakat TL’deki likidite sıkışıklığının bankaların kısa vadede yüksek faiz sunmayı sürdürmesine neden olabileceğini belirtti. Piyasa dengesi sağlanırsa, faiz oranlarının normale dönebilmesi mümkün. Ancak, belirsizliğin henüz tamamen ortadan kalk madığına dikkat çekildi.