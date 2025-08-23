Merkez Bankası’ndan KKM Açıklaması Yayımlandı

TCMB’DEN KKM HESAPLARINDAN ÇIKIŞ ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) blog sayfasında yayımlanan “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı analiz, TCMB’de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş, uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ve araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından kaleme alındı. Bu yazıda, Merkez’in 2025 yılı Para Politikası Metni’nde yer alan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırmayı hedeflediği vurgulandı. Analizde “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefliyor” ifadelerine yer verildi. Tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlanırken, 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de bu işlemler sonlandırıldı.

KKM BAKİYESİ KADAMELİ OLARAK AZALDI

Analizde, KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığı kaydedildi ve “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu” denildi. 2023 yılı ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesinin, yapılan düzenlemelerle 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara kadar düşmesi bekleniyor.

KKM BAKİYESİNİ AZALTAN FAKTÖRLER

Yazıda, KKM bakiyesinin azalmasında etkili olan nedenler ve TL fonlamanın tercih edilmesi için atılan adımlar da açıklandı. “Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi” denildi. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki farkın, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen temel araçlar olduğu vurgulandı. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanan asgari faiz oranları da aşağı yönlü revize edildi, stopaj avantajı ise sonlandırıldı. Yürütülen sıkı para politikası ve bu düzenlemelerle TL mevduatın çekiciliği arttı. 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM payının yüzde 1,8’e gerileyeceği, TL mevduat payının ise yüzde 60’ın üzerine çıkacağı belirtildi.

KKM HESAPLARININ VADELERİ VE SONLANDIRILMA TARİHLERİ

Analizde, gelecekteki vadeleri gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olmasının, ürünün sonlandırılması için olgun şartların oluştuğunu gösterdiği ifade edildi. Enflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerileme ile TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği kaydedildi. “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı” şeklinde sonlandırılan analiz, KKM uygulamasının geleceğine dair önemli bilgiler sundu.