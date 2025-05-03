Merkez Bankası’ndan Türk Lirası Adımları

Türk lirasını desteklemek amacıyla atılan yeni adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararlarla güçleniyor. Bu kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemelere göre, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarıldı ve döviz dönüşüm desteği oranı yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamalarında yaptığı en son değişikliklerle tüzel kişilerin Türk lirası mevduatına yönelik hedefleri yeniden belirledi. Ayrıca, yabancı para mevduatları ile yurtiçi yerleşiklere karşı yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerindeki zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bunun yanı sıra, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları da yükseltildi.

TCMB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk lirasına geçişi desteklemek için makroihtiyati çerçevede çeşitli değişiklikler gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeler arasında; yabancı para mevduatına yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 200 baz puan artırılması, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemleri için zorunlu karşılık oranının 400 baz puan artırılması ve hesaplama yönteminin değiştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, Türk lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi ve zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda İhracat Genelgesi’nde yapılan güncellemeyle, ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oranın 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlenmesi sağlandı. Ayrıca, firmaların döviz gelirlerini Türk lirasına dönüştürme teşvikini artırmak için uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3 olarak yükseltildi.

Son dönemlerde yabancı para mevduat artışının büyük ölçüde ticari mevduat kaynaklı olduğu gözlemleniyor. Yeni atılan adımlarla birlikte bankacılık sektöründe Türk lirası payının artması öngörülüyor.