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Ekonomi

Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Ne Zaman?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINA DİKKAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklayacağı tarihi dünya gündeminde önemli bir merak konusu haline getiriyor. Ülke genelindeki piyasalarda ve yatırımcılarda, bu kararın ekonomik etkileri büyük bir ilgiyle izleniyor. TCMB’nin 2025 yılı için belirlediği takvimde, yılın ikinci faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Bu karar, genellikle saat 14.00’te kamuoyuna sunuluyor. Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde duyurdu. Bu toplantıda, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 45 seviyesine çekildi.

TOPLANTI TARİHLERİ VE ETKİLERİ

TCMB, 2025 yılı içerisinde toplam 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenleyecek. Kalan toplantı tarihleri ise merakla bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz kararları, piyasalarda önemli değişikliklere yol açabiliyor. Faiz oranlarındaki değişimler, enflasyon, döviz kurları, kredi maliyetleri ve genel ekonomik aktivite üzerinde kritik bir etkide bulunuyor. Bu yüzden, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından bu kararlar büyük bir dikkatle takip ediliyor.

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