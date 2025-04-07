Merkez Bankası Rezervleri 156,5 Milyar Dolar

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 28 Mart tarihi itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolara geriledi. 21 Mart’ta bu rezervler 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 117 milyon dolar artış göstererek 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Sonuç olarak, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara düştü.