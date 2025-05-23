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Merkez Bankası Rezervleri Arttı

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DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. 16 Mayıs tarihi itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 179 milyon dolar artış göstererek 65 milyar 401 milyon dolara ulaştı. Bu rezervler, 9 Mayıs’ta 61 milyar 222 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

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