Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ BEKLENTİLERE YENİ BİR NİTELİK KAZANDIRIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geride kalan haftada 1 milyar 585 milyon dolar azalma gösterdi. TCMB’nin haftalık verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla toplam rezervler 167 milyar 560 milyon dolardan 165 milyar 975 milyon dolara geriledi.

BRÜT VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Brüt rezervler 99 milyar 328 milyon dolardan 97 milyar 311 milyon dolara düşerken, altın rezervleri 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta 73 milyar 703 milyon dolar olarak kaydedilen net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 970 milyon dolar azalarak 71 milyar 733 milyon dolara geriledi.