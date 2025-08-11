Gündem

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi

REZERVLER AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), perşembe günü saat 14.30’da haftalık para ve banka istatistikleriyle birlikte rezerv rakamlarını resmi olarak açıklayacak. Ancak ForInvest’in TCMB verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 1 Ağustos haftasındaki rezervler 169 milyar dolar iken, 8 Ağustos haftasında bu rakam yaklaşık 174,4 milyar dolara ulaştı.

REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinin, 8 Ağustos ile sona eren bir haftalık süreçte yaklaşık 5,4 milyar dolar daha artış göstererek rekor seviyeye ulaştığı belirlendi. Böylece, rezervler en son 14 Şubat 2025 haftasında görülen 173,2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

ÖNEMLİ

Gündem

TMSF, Ekotürk’e El Koydu

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Ekotürk televizyonuna el koydu ve yönetime kayyum atadı.
Gündem

Sındırgı Beşik Gibi Sallanıyor! 4,1 Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Ayrıca, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.