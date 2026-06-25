Merkez Bankası Rezervlerinde 5,1 Milyar Dolarlık Artış

TCMB, haftalık verilere göre 19 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktığını duyurdu. Altın rezervleri ise 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler böylece 5 milyar 115 milyon dolar artışla 157 milyar 196 milyon dolara yükseldi.