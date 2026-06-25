Merkez Bankası Rezervlerinde 5,1 Milyar Dolarlık Artış

TCMB, haftalık verilere göre 19 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktığını duyurdu. Altın rezervleri ise 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler böylece 5 milyar 115 milyon dolar artışla 157 milyar 196 milyon dolara yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Manşet
Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını
Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet
Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet
Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor
"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet
Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet
AK Parti, Yarın Kampa Giriyor
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.