Ekonomi

Merkez Bankası Ve Bankalar Ortak Toplantı yaptı

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PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ÜZERİNE TOPLANTI

Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Bu toplantı, istikrarın sürdürülmesi amacıyla piyasa kuralları çerçevesinde her türlü aracın kullanılacağını vurguladı.

TOPLANTI DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri incelemek için bir araya geldi. TBB’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, oturumda piyasalarda yaşanan güncel duruma dair değerlendirmeler yapıldığı açıklandı.

Duyuruda, 21 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan toplantının Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi. “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği” ifade edildi.

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