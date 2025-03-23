Merkez Bankası ve TBB Temsilcileri Toplandı!

TOPLANTI DETAYLARI

TBB’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasadaki son durumu değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, tüm ilgili kurumların yakın iş birliği içinde çalışarak istikrarın sürdürülmesi adına piyasa kurallarına uygun olarak ihtiyaç duyulan her türlü aracın etkin ve kararlı bir biçimde kullanılmaya devam edeceği ifade edildi.

KULLANILACAK ARAÇLAR

Açıklamada, 21 Mart’ta planlanan toplantının Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde yapıldığına dikkat çekildi. “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın iş birliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği” vurgusu yapıldı. Bu adımlar, piyasalardaki istikrarın korunmasına büyük katkı sağlayacak.