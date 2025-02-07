Merkez Bankası Yeni Enflasyon Tahminini Açıkladı

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24, 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 12 ve 2027 yıl sonu tahmininin yüzde 8 olduğunu duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon tahminini kamuoyuna açıkladı. 2025 yıl sonu için enflasyon hedefinin yüzde 21’den yüzde 24’e artırıldığı belirtildi.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karahan, “Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü sürüyor. Enerji fiyatlarının son dönemde dalgalı bir seyir izlediği ifade edildi.

PARASAL SIKILIKLAR AZALIYOR

Merkez bankaları, enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltma yoluna gidiyor. Piyasa fiyatlamaları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025’te faizlerin daha yavaş indirileceğini gösteriyor. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler, büyüme üzerinde aşağı yönlü ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor.

CARI AÇIKTA SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sıkı para politikası sonucunda iç talepteki dengeli seyrin devam etmesi bekleniyor. Çıktı açığının önümüzdeki dönemde negatif seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Cari işlemler dengesindeki olumlu seyrin devam edeceği, ancak önümüzdeki dönem cari açıkta bir artış beklenmesine rağmen bu artışın sıkı parasal duruşun etkisiyle sınırlı olacağı ifade ediliyor.

HİZMET ENFLASYONUNDA KAYIP VAR

Son raporlara göre, “Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor.” diyen Karahan, hizmet enflasyonunun kademeli olarak güç kaybettiğini, kira enflasyonunun yavaşladığını ve üretici enflasyonundaki zayıflamanın temel mallarda enflasyonu olumlu etkilediğini belirtti.

SIKI PARASAL DURUŞUN DEVAMI

Para politikasındaki kararlı duruşlarının beklentilerdeki düzelmeyi devam ettirdiğini söyleyen Karahan, “Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Finansal koşullardaki sıkılığın sürdüğünü belirtti.

KKM VE TL TALEBİ

TL’ye olan ilginin ve güvenin sürdüğünü dile getiren Karahan, “KKM’de azalış devam ederken, TL talebi güçlü seyrediyor. KKM’den dövize dönüş ise sınırlı.” diye konuştu. Mevcut KKM seviyesinin değerlendirilmesiyle bu uygulamanın tüzel kişileri önceleyecek biçimde yıl içinde sonlandırılmasının planlandığı belirtildi.

YENİ ENFLASYON HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Yeni enflasyon hedeflerinin 2025 yılı sonunda yüzde 24, 2026 yılı sonunda yüzde 12 ve 2027 yılı sonunda yüzde 8 olarak tahmin edildiği açıklandı. Gıda fiyatları ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların tahmin güncellemesinde etkili olduğu kaydedildi. Revizyonun, para politikasının etkisi dışında kalan unsurlardan kaynaklandığı ve sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.