Merkez Bankası Zamları Belirliyor Mu?

ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini etkileyen zam süreci sürüyor. Hükümet gerekli teklifleri sunmuş olsa da, sendikalar tarafından sunulan teklifler kabul edilmiyor ve büyük oranda artış talep ediliyor.

MEMUR-SEN ZAM TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylık, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam ile toplamda yüzde 88 zam istediklerini ifade etti. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylık ve yüzde 15 zam talep ederek toplamda yüzde 46 oranında bir artış talep ediyorlar.

HÜKÜMET TEKLİFLERİ NELER?

Görüşmeler esnasında hükümet, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin her iki altı ayı içinse yüzde 4 zam teklif etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylığa bin liralık bir artış yönünde ek bir teklif sundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahminine dayanarak zam yapmayı planlıyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığında olduğunu açıkladı. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak devam ederken, 2026 ve 2027 için ara hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede, enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY’S’TEN BEKLENTİLER

Moody’s, notun yükselmesi için maaşların geçmişe dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yıl sonu için yüzde 9 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM TALEPLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkardı. Hükümetin memur ve memur emeklilerine önerdiği teklifin kümülatif durumu ise yüzde 16.6 olarak kaydedildi. Memur ve memur emeklileri, daha önce yüksek zam taleplerine rağmen istediklerini alamadılar. 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 zam alındı ve Temmuz-Aralık 2025 döneminde alınan zammın toplamda yüzde 15.57 olduğu kaydedildi. Yüksek zam taleplerine rağmen, memur tarafı beklediği zammı elde edemiyor.