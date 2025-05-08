Ekonomi

Merkez’in Rezervleri Açıklandı

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DÖVİZ REZERVLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta yaptığı döviz rezervleri açıklaması sonucunda güncel rakamlar belli oldu. Merkez’in toplam rezervleri 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu değişim, TCMB’nin rezervlerinde bir haftalık süre içinde 2 milyar 519 milyon dolarlık bir azalma yaşandığını gösteriyor.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Altın rezervleri ise 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara düştü. Buna paralel olarak döviz rezervlerinin de 59 milyar 251 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara gerilediği belirtiliyor. Bu durum, Merkez Bankası’nın döviz ve altın rezervlerindeki değişimleri yansıtıyor.

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