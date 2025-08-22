Merkez’İn Rezervleri Rekor Seviyede

DÖVİZ REZERVİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta yaptığı döviz rezervleri ile ilgili veriler açıklandı. Merkez’in toplam rezervleri 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara çıktı. Böylece TCMB rezervleri bir hafta içinde 2 milyar 145 milyon dolar artış göstermiş oldu.

Altın rezervleri ise 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Bu durum, toplam rezervlerdeki döviz artışı ile birlikte dikkat çekiyor.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Döviz rezervleri ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.