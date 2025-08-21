Merkez’in Rezervleri Yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenli olarak her hafta açıkladığı döviz rezervleri güncellendi. Merkez’in toplam rezervleri, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Bu artışla birlikte TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar artış gösterdi.

Altın rezervlerinde ise bir değişiklik söz konusu. Altın rezervleri, 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ

Döviz rezervleri ise olumlu bir gelişme ile 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara kadar yükseldi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki artışın göstergesi oluyor.