Mermerli Plajı’ndaki Şezlong Ücreti 500 TL

DURUMA TEPKİLER ARTIYOR

Antalya’nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı yanındaki Mermerli Plajı’nda uygulanan bin TL’lik şezlong ücreti sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepki oluşturdu. Bayram döneminde plaja gelen tatilciler, Mermerli Plajı’nın giriş ücretinin yanı sıra yiyecek ve içecek fiyatlarının da oldukça yüksek olmasından şikayet etti.

ÜCRET YARIYA DÜŞÜYOR

Artan tepkilerin ardından Antalya Valiliği’nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şezlong ücretinin 500 TL olarak yeniden belirlenmesine karar verildiği duyuruldu. Valilik, Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025’te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı AYDAŞ şirketi tarafından bir otele kiralandığını ve günlük şezlong kira bedelinin Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde geçerli olan bedeller dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Valilik açıklamasında, işletmeci firma ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni şezlong kiralama bedelinin 500 TL olarak uygulanacağı vurgulandı.

TADİLAT GEREKÇESİYLE KAPALI

Mermerli Plajı’nın giriş kapısına “Tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısı asıldığı görüldü. İşletme yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.