Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü

Trafik Kazası Detayları

Mersin’de yaşanan bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerindeki Erdemli ilçesinin Yemişkumu Sahili mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması neticesinde sağ şeritte bekleyen 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

Kaza Sonuçları

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilmiş yurtta kalan çocukların da bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ayrıca, savcının yaptığı incelemenin ardından minibüsten çıkarılan cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.