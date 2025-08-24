Gündem

Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü

mersin-de-feci-kaza-iki-olu

Trafik Kazası Detayları

Mersin’de yaşanan bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerindeki Erdemli ilçesinin Yemişkumu Sahili mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması neticesinde sağ şeritte bekleyen 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

Kaza Sonuçları

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilmiş yurtta kalan çocukların da bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ayrıca, savcının yaptığı incelemenin ardından minibüsten çıkarılan cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Kabine Yine Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü, yarın Bitlis'te törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geleneksel olarak Ahlat'ta bir araya gelecek.
Gündem

Düğün Salonları Denetim Altında

Gelir İdaresi, lüks düğün organizatörleri ve salonlarına yönelik denetim yaparak 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.