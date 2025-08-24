Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü

TRAJEDİK KAZA MERSİN’DE MEYDANA GELDİ

Mersin’de yaşanan bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, ayrıca 10 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu’nun Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Sahili civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonucunda sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

YARALILAR VE ÖLÜ SAYISI

Bu kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen bazı çocukların da bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve toplamda 10 kişi yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Savcının yapacağı incelemenin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.