Mersin’de Kamp Faciası! 2 Öğrenci Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’dan Silifke ilçesindeki Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’na gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Rüzgarlı hava ve dalgalı deniz öğrencilerden 3’ünün suda çırpınmasına neden oldu.

YAŞAMINI YİTİRENLER

Görevli ve çevredeki insanların yardımıyla denizden baygın halde çıkarılan öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Gencin durumu ağır ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA

Mersin Valiliği, “Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte, görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmış. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci akıntıya kapılmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Çıkarılan öğrencilerden 2’sinin kurtarılamadığı, 1’inin tedavisinin sürdüğü, 3’ünün ise taburcu edildiği belirtildi. Ayrıca, “Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir.” ifadesi eklendi.