Mersin’de Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT DETAILS

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi ve 10 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu’nun Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Sahili mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonucu sağ şeritte park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Bu kazada, tatile gelen yurtta kalan çocukların da olduğu iki kişi hayatını kaybetti. İçinde biri ağır olmak üzere 10 yaralı bulunuyor. Kazanın bildirilmesinden sonra olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere yönlendirildi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, minibüsten çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.