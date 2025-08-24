Mersin’de Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

TRAFİK KAZASI AYRINTILARI

Mersin’de meydana gelen trajik trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, ayrıca 10 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerinde yer alan Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Sahili bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücüsünün uyuduğu iddiasıyla sağ şeritte park etmiş olan 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

KURBANLAR VE YARALILAR

Bu kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilmiş olan, yurtta kalan çocukların da bulunduğu iki kişi yaşamını yitirdi. Olayda biri ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine hemen polis, sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Savcının incelemesinin sonrasında minibüsten alınan cenazeler ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.