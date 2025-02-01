Mersin’de Nergis Üretimi Geçim Kaynağı Oldu

HOBİ OLARAK NERGİS ÜRETİMİNE BAŞLADI

Mersin’in Mut ilçesinde nergis çiçeği üretimi yapmaya hobi olarak başlayan bir kadın, 5 bin kökten oluşan bir nergis bahçesi oluşturdu. Göksu Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Hacer Avcı, 4 yıl önce başladığı nergis üretiminde bu seviyeye ulaşmayı başardı. Tarlada nergis yetiştirirken zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğini belirten Avcı, “Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şuanda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil, kolay. Bakım çok zor değil, bu istemiyor” dedi.

DESTEK BEKLENTİSİ

Hacer Avcı’nın eşi Ali Avcı, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Ali Avcı, “Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı. Bende yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu örnek, hobi olarak başlayan bir faaliyet ile yerelden genişleyen bir üretim sürecinin nasıl geliştiğini gösteriyor. Nergis çiçeğinin yetiştirilmesi, hem kişisel tatmin sağlıyor hem de yerel ekonomiye katkı sunuyor.