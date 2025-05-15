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Mersin’de Öğretmen Tacizden Tutuklandı

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ÖĞRETMENİN GÖZALTINA ALINMASI

Mersin’in Mut ilçesinde, Aşağıköselerli İlkokulu ve Ortaokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K. (9) hakkında cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı. İstismar iddiaları, öğrencilerin ailelerinin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle gün yüzüne çıktı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmen E.C.’yi gözaltına aldı. E.C., Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’nda sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, E.C.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.

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