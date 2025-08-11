Mersin’de Orman Yangını Çıktı

Haberler

Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangının çıkış bölgesine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın ortaya çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birçok arazöz ve orman işçisi gönderildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla etkin bir çalışma yürütmeye başladı.

