Mersin’de Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI GÖRÜLDÜ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangının çıkış bölgesine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın ortaya çıktı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birçok arazöz ve orman işçisi gönderildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla etkin bir çalışma yürütmeye başladı.