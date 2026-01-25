Mersin’de Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

mersin-de-silahli-saldiri-sonucu-genc-hayatini-kaybetti

MERSİN’DEKİ KORKUNÇ OLAY

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak’ta yaşanan dehşet verici bir olay herkesin yüreğini dağladı. İddialara göre, H.K. isimli bir şahıs sokağa çıkarak silahıyla rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu, kurşunlardan biri sokakta bulunan 23 yaşındaki Baran Abdi’nin sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, aniden yere yığıldı.

ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Olayın yaşanmasının ardından, evdekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Abdi hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından, güvenlik güçleri H.K.’yı gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

