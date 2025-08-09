Mersin’de Su Sorunu: Vatandaşlar Çözüm İstiyor

SUSUZLUK SORUNU BÜYÜYOR

Mersin’in Mut İlçesi’ne bağlı Haydar Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yaz dönemlerinde her yıl tekrar eden susuzluk sorununa dikkat çekiyor. Haydar Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık ve mahalle sakinleri, çeşmelerin önünde bir araya gelerek su problemlerini dile getirdi.

SU AKMADIĞINI BELİRTİYOR

Haydar Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık, 2019’dan bu yana ciddi bir su sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, “Defalarca başvuruda bulunduk ama çözüm üretilmedi. Yaklaşık 75 gündür neredeyse hiç su akmıyor. Günde bir tanker su getiriliyor, o da ancak boruları dolduruyor. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını çevre köylerden bidonlarla karşılıyor” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

İçme suyunun Kayabaşı Mahallesi’nden gelen 19 kilometrelik bir hattın kullanıldığını fakat bu hattın sık sık arızalandığını belirten Işık, çözüm önerisini sundu. Işık, “Göksu Irmağı köyümüze sadece 4 kilometre mesafede. Oradan sondajla su temin edilip köyümüze getirilebilir” dedi.

KADINLARDAN YARDIM TALEBİ

Mahallede yaşayan kadınlar da su yetersizliğinden şikayet ediyor. Kadınlar, “Köyümüzün yukarısına vurulan sondaj sularımızı kesti. Bir tanker su getirip döküyorlar. Su yok, duş alamıyoruz, kirli geziyoruz” diyerek durumu aktardı.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığını ve kış aylarında böyle bir sorunun bulunmadığını söyleyen kadınlar, bu duruma artık bir çözüm bulunmasını talep ediyor.