Mersin’de Suç Örgütüne Ait Milyarlarca Liraya El Konuldu

Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Mersin’de Barış Turgut’un yönettiği organize suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgütün lideriyle birlikte toplamda 38 şüpheli yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyona dair sosyal medya hesabından bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını ve 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam etmekte.

23 ARAÇ İLE 10,7 MİLYAR LİRALIK 85 BANKA HESABINA EL KONULDU

Operasyonda, suçtan elde edilen 23 araca ve son 5 yılda toplamda 10 milyar 761 milyon liralık işlem yapan 85 banka hesabına el konuldu. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından projeli dosya kapsamında yürütülen operasyonda; organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği pazarını ele geçirmek ve tekelleşmek hedefiyle, lavaş ekmeği üreten işletmelere tehdit ve baskı yaptıkları, iki kasten yaralama olayına karıştıkları, işyeri ve lavaş üreten kişiler hakkında 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.” Operasyon sonucunda; bir uzun namlulu silah, beş ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yerlikaya, “Suçta kibirlenen ve kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru sağlamak için yer, zaman ve mekân ayırt etmeden organize suçlarla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçen tüm personeli tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.