Mersin’de Suç Örgütüne Operasyon: 17 Tutuklama

Suç örgütleriyle mücadelenin devamı niteliğinde bir operasyon Mersin’de gerçekleştirildi. Barış Turgut liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik olarak belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşı da dahil olmak üzere toplam 38 şüpheli yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, yakalanan şüphelilerden 17 kişinin tutuklandığı, 19’unun ise adli kontrol hükümleri kapsamında gözaltında bulunduğuna yer verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

23 ARAÇ İLE 10,7 MİLYAR LİRALIK 85 BANKA HESABINA EL KONULDU

Organize suç faaliyetlerinden elde edilen gelirle edinildiği tespit edilen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplamda 10 milyar 761 milyon liralık işlem yaptığı belirlenen 85 banka hesabına el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyona dair yaptığı paylaşımda, “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; organize suç örgütünün lavaş ekmeği pazarını ele geçirme ve tekelleşme girişimlerine karşı, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere karşı tehdit ve baskıda bulunduğu tespit edilmiştir. İş yeri sahiplerine ve lavaş üreten kişilere yöneltilen 10 kurşunlama eylemi de operasyonda ortaya çıkmıştır” şeklinde ifadelerde bulundu. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Suç örgütlerinin yüreklendirilmesine karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini belirten Bakan, “Huzuru sağlama hedefiyle her koşulda, her mekan ve zamanda organize suç yapılanmalarına karşı durmakta kararlıyız. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi; ayrıca operasyona katkı sağlayan tüm ekipleri tebrik ediyorum” dedi.