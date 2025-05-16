Mersin’de Taciz Eden Öğretmen TUTUKLANDI

ÖĞRETMENE YÖNELİK CİNSİ İSTİSMAR İDDİASI

Mersin’in Mut ilçesinde Aşağıköselerli İlkokulu ve Ortaokulu’nda görev yapan 37 yaşındaki sınıf öğretmeni E.C., üçüncü sınıf öğrencileri olan 9 yaşındaki S.G.E., H.K.K., H.H.B. ve Ş.L.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Bu istismar iddiaları, ailelerin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğu şikayetlerin ardından duyuldu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İhbar üzerine Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmen E.C.’yi gözaltına aldı. E.C., Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’nda gerçekleştirdiği sorgu sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme önünde yapılan duruşmanın ardından E.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.