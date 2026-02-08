Mersin Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde İlerleme Duyurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Projenin hayata geçirilmesi sonucunda, Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti. Mevcut demiryolu hatlarının saatte 200 kilometre hızda seyahat etmeye elverişli hale getirileceğini söyleyen Bakan, “Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

2028 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Bakan Uraloğlu, ayrıca Gaziantep’in sanayi üretimi ile Mersin Limanı’nın bağlantısının daha hızlı hale geleceğine dikkat çekti. Projenin ilerleyişi hakkında bilgiler paylaşan Uraloğlu, “Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme kaydettik. Tarsus geçişinde ise yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki inşaat çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

