Mert Günok Beşiktaş Macerasını Sonlandırdı

Geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Mert Günok, Beşiktaş’a veda etti. 36 yaşındaki milli kaleci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beşiktaş formasıyla geçirdiği dönemi değerlendirdi.

VEDA PAYLAŞIMI

Günok, mesajında “HER YOLCULUĞUN BİR SONU VARDIR” diyerek, 15 Ağustos 2021’te Beşiktaş’a imza atmasının ardından yaşadığı zorlu ve keyifli süreci anlattı. Yüzlerce antrenman, birçok maçta galibiyet ve mağlubiyet deneyimi, sakatlıklar ve tekrar geri dönüşlerin yanı sıra, şanssızlıkların da bulunduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Kariyerinde Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Günok, bu formayla 100’ün üzerinde maça çıktığını ve bir an bile bu camianın kültürüne ve tarihine leke sürdürmediğini belirtti.