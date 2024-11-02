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Spor

Mert Günok Takımın Performansını Eleştirdi: Kötüydük

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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR YENİLGİYİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş’tan Mert Günok ve Uduokhai, Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi. Sakatlığını atlattıktan sonra tekrar sahalara dönen Mert Günok, takımının kötü bir performans sergilediğini dile getirdi. Millî kaleci, “Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası” şeklinde konuştu.

MAÇIN PERFORMANSI KABUL EDİLEMEZ

Mert Günok, gözlemlenen kötü performansın kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür maçların kendileri açısından ders niteliği taşıdığını belirtti. Uduokhai de takımın durumuna dair kendi görüşlerini paylaşarak, yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiğini söyleyerek, “Takım olarak bu durumu aşmamız gerekiyor,” dedi. Beşiktaş camiasının şampiyonluk hedefinde bu tip kayıpların telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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