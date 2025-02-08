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Spor

Mert Günok: ‘TFF Bizi Motive Etti’

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MAÇ SONU SUKSE YARATTI

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’u Emirhan Topçu ve Joao Mario’nun golleriyle 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolculardan Mert Günok ve Mustafa Erhan Hekimoğlu duygu ve düşüncelerini paylaştı.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mert Günok, maçın saatinin değişmemesine dikkat çekerek, “İzleyenler de gördü havanın durumunu. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini belirleyen kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16’da oynarken biz 19.00’da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar.” diye konuştu.

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