Mert Hakan’ın Fenerbahçe’den Ayrılabileceği İddiası

MAÇ PERFORMANSI VE TEPKİLER

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers karşısında kaçırdığı penaltı ile birlikte sosyal medyada yoğun bir ilgi gördü. Özellikle Fenerbahçe taraftarının tepkileri, Yandaş’ın bu sezon gösterdiği düşük performansı gündeme getirdi. Tüm kulvarlarda toplam 26 karşılaşmada yer alan Yandaş, bu süreçte yalnızca 1 gol atabilen ve 4 asist yapan bir performans sergiliyor.

Yönetimden Alınan Yeni Karar

Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında sona erecek sözleşmesi ile ilgili olarak, sezon sonunda yolları ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Bu durum, Mert Hakan Yandaş’ın kulüpteki geleceği hakkında ciddi bir belirsizlik oluşturuyor.