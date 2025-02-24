Spor

Mert Hakan Sahaya Çıkarken Şarkı Çalındı

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MAÇ ÖNCESİ GERİLİM YÜKSEK

Süper Lig’de 25. hafta, dikkat çeken bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Slovens Hakem Slavko Vincic, bu kritik derbiyi yönetecek. Maç öncesi ise gerilim tırmandı.

MERT HAKAN’IN YÜKSELEN TEPKİLERİ

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk yarışını etkileyecek bu önemli maç için sahaya çıktı ve yürüyüş yaptı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları, Mert Hakan’a büyük bir tepki gösterdi. Stadyumda bulunan hoparlörden Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ şarkısı çalındı. Ortaya çıkan bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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