Gündem

Mert Hakan Yandaş Hastaneye Alındı

mert-hakan-yandas-hastaneye-alindi

MERT HAKAN YANDAŞ’IN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede tedavi sürecinin devam edeceğini duyurdu.

NADİR BİR SAĞLIK PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYA

Açıklamaların ardından Mert Hakan’ın sağlık durumu hakkında kritik detaylar gün yüzüne çıktı. Eldeki bilgilere göre, milli oyuncu 10 binde 1 görülen nadir bir sağlık sorunu ile mücadele ediyor. Enfeksiyon değerlerinde herhangi bir düşüş sağlanamadığı için daha steril bir ortamda tedavi edilmesine karar verildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Yapılan açıklamada, “Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir” denildi. Bu gelişme sonrasında Mert Hakan Yandaş’ın Kayserispor maçında forma giymesi mümkün olmuyor. Fenerbahçe’de bu sezon 14 lig maçında görev alan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’nin İlk Yerli Uydu Hizmete Başlıyor

Türkiye'nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 21 Nisan'da faaliyete geçiyor ve 5 milyar kişiye hizmet sunacak.
Gündem

Okan Buruk, Galatasaray’ı başarıya ulaştırdı

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihinin en çok galibiyet alan ilk dört ismine girdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.