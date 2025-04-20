Mert Hakan Yandaş Hastaneye Alındı

MERT HAKAN YANDAŞ’IN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede tedavi sürecinin devam edeceğini duyurdu.

NADİR BİR SAĞLIK PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYA

Açıklamaların ardından Mert Hakan’ın sağlık durumu hakkında kritik detaylar gün yüzüne çıktı. Eldeki bilgilere göre, milli oyuncu 10 binde 1 görülen nadir bir sağlık sorunu ile mücadele ediyor. Enfeksiyon değerlerinde herhangi bir düşüş sağlanamadığı için daha steril bir ortamda tedavi edilmesine karar verildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Yapılan açıklamada, “Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir” denildi. Bu gelişme sonrasında Mert Hakan Yandaş’ın Kayserispor maçında forma giymesi mümkün olmuyor. Fenerbahçe’de bu sezon 14 lig maçında görev alan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.