Mertens Yerde Kaldı, Türk Futbolu Karıştı

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR CARPICI BİR MAÇ YAŞADI

Süper Lig’de gerçekleşen Galatasaray ve Adana Demirspor karşılaşmasında, ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Adana Demir, maçın 33. dakikasında sahadan çekildi ve hakem Oğuzhan Çakır maçı tatil etti. Karşılaşmanın sona ermesiyle futbol dünyasından dikkat çekici açıklamalar art arda geldi.

ADANA DEMİRSPORUN ÇEKİLME GİBİ BİR DURUMU OLDU

Adana Demirspor takımı, 33. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Bu durum, öncelikle konuk ekipten Yusuf Barası’nın sakatlanıp yere düşmesiyle başladı. Ardından Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan’ı yanına çağırarak oyuncularıyla bir süre görüştü. Daha sonra Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu karşılaşmayla ilgili kararını ilerleyen günlerde verecek. Eğer Adana Demirspor hükmen yenik sayılırsa, bu maçta çıkan kartlar ve goller geçersiz sayılacak. TFF’nin vereceği karara göre Adana Demirspor, 3 puan silme cezasıyla karşılaşabilir.

FUTBOL YAZARLARINDAN GÖRÜŞLER

Adana Demirspor’un bu beklenmedik çekilme kararı sonrasında Galatasaray, 1-0 önde olduğu sırada tatil edilen maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus değerlendirdi. Uğur Meleke, “Galatasaray-Adana Demir maçı sadece 30 dakika sürdüğü için teknik analizini yapmak zor. Türk futbolu maalesef birkaç zengin holigan iş adamının tekelinde. Bu durumu çözmenin tek yolu hür bir TFF seçimi” şeklinde bir görüş sundu. Banu Yelkovan ise, “Maç tatil olduğu andan sadece dakikalar sonra X’te 100 binden fazla tweet vardı. Tribünde kameralara yansıyan bir taraftar çocuk ağlıyordu” dedi. Fırat Aydınus ise VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg hakkında eleştirilerde bulunarak Oğuzhan Çakır’ın futbol bilgisinin yetersiz olduğunu ifade etti.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un Trio ekibi, bu maçtaki hakem kararlarını ayrıntılı olarak değerlendirdi. 11. dakikada Dries Mertens’in yere düştüğü pozisyon üzerine penaltı kararı hakkında Bülent Yıldırım, “Bu izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata” diye belirtti. Hakemin bu pozisyondaki kararının yanlış olduğunu ispatlayacak bir kanıtla ortaya çıkılabilirse, penaltının iptal edilmesi ve Mertens’in de sarı kartla cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Bahattin Duran, hakemlerin böyle bir durumu değerlendirmede yanılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı ve Bülent Yıldırım ek olarak, teması başlatan kişinin Mertens olduğunu belirtti.